Mjölby: Singelolycka på E4

En singelolycka med en personbil har inträffat på E4 nära trafikplats Mjölby Västra. Enligt de första uppgifterna ska personbilen ha kört in i ett lastbilsdäck som låg på vägbanan. Räddningsenheter är på väg till platsen och det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

