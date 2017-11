Mjölby: Rökutveckling i villa

Räddningstjänsten larmades vid 05-tiden till Boteryd utanför Västra Harg, Mjölby där det börjat brinna i en villa. När man kom på plats var villan helt övertänd. Det är ännu oklart om någon person befann sig i villan när branden bröt ut.

