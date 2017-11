Kalmar: En omkom i singelolycka

En singelolycka inträffade på morgonen i Rinkabyholm söder om Kalmar. Enligt uppgifter ska en personbil kört av vägen och in i ett träd. Föraren som färdades i fordonet fördes i ambulans till sjukhus men avled av skadorna.

