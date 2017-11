Arvika: Man försvunnen

En man, 56 år, är sedan i går eftermiddag försvunnen från sin bostad i Arvika. Mannen är ca 180 cm lång och är kraftigt byggd. Han har kort grått hår med en kal fläck på huvudet. Mannen var vid försvinnandet troligtvis iklädd en keps, jacka som det står Arvika gjuteri på samt grå eller svarta ”foppatofflor”. Mannen bär glasögon. Mannen kan eventuellt färdas i en ljusgrå Volvo V70.

Om du har några uppgifter om den försvunna mannen var vänlig kontakta polisen på 11414.

Both comments and pings are currently closed.