Norrköping: EWK-pris till Arne Anka

Arbetets museum i Norrköping har EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst. Årligen delar EWK-sällskapet, som bildades 1993, ut ett pris i samarbete med tidningen Dagens Arbete.

Vid en ceremoni under lördagens så delades 2017 års EWK-pris ut. Det var Charlie Christensen som, genom sin riksbekanta, ”satiriska karaktär Arne Anka, är ett ständigt störande inslag i den allmänna ordningen”. Juryns motivering lyder:

”Charlie Christensen får 2017 års EWK-pris för att han, genom sin riksbekanta, satiriska karaktär Arne Anka, är ett ständigt störande inslag i den allmänna ordningen. Han ger röst åt underdogen i både den stora och lilla världen. Christensen är en mästare i att skärpt, skarpt och snyggt filtrera samhället genom rå humor och bitande satir. En satir riktad mot den överhet som har makten att förändra de strukturer vi alla drabbas av.”

Helle Klein, VD och chefredaktör för Dagens Arbete talade och Lars-Olof Johansson som är ordförande för EWK-sällskapet delade ut priset, kronor 10.000:- och en plakett. Charlie Christensen berättade om satiriker som inspirerat och visade exempel på både andras och egna teckningar. Avslutningsvis samtalade Göran Widerberg, Dagens samhälle, med Charlie om satirens betydelse. Charlie Christensen, född 1958, är självlärd tecknare. Debuterade som serietecknare i Svenska Serier nr 3/1979. Vid sidan om tecknandet drygades inkomsten ut med diverse ströjobb som lagerbiträde, inom hemtjänsten och på sjukhus. Charlies karaktär Arne Anka publicerades första gången 1983 i tidningen TreNioNio och lades sedan på is tills Metallarbetaren återupplivade honom och i september 1987 gjorde honom till stående inslag i tidningen. Initialerna A.A. drog igång en insändarstorm som klöv läsekretsen i tre delar; en som var för, en som var emot och en som inte fattade någonting. När krutröken väl skingrats hade Arne Ankas satiriska ordkaskader kallats både kulturellt lyft, förbannad skit och grovkornig barnporr. I mitten av 90-talet grävdes Arne Anka ner igen tills 2005 då han fick ett nytt forum i Dagens Arbete. Påpassligt välkomnades de talrika besökarna med en teckning av Charlie över Industrilandsskapet. Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.