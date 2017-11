Hallstahammar: Man överfallen i trapphus

Vid 01-tiden i natt blev en man överfallen i ett trapphus i ett flerfamiljshus i Hallstahammar av tre för honom okända män. Mannen blev rånad på sin mobiltelefon och misshandlad uppger polisen som ännu inte gripit någon misstänkt. Mannen ska ha fått uppsöka sjukhus med lindrigare skador.

