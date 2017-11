Kristinehamn: Singelolycka

En singelolycka har inträffade på förmiddagen på riksväg 26 vid Torpåsen. Bilen har sladdat av vägen i det hala väglaget och ner i ett dike. Föraren klagade på smärta i en hand och huvudsmärtor uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.