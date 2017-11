Vetlanda: Singelolycka utanför Föreda

En personbil har kört av vägen och hamnat i diket på länsväg 894 straxt norr om Föreda utanför Vetlanda. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska föraren ha färdats ensam i fordonet och klarat sig utan allvarligare skador.

