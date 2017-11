Varberg: Singelolycka på E6

Räddningstjänst, ambulans och polis har kallats till E6 södergående stax norr om Varberg nord. En personbil har kört in i mitträcket. Helt stopp för trafik i södergående riktning. Räddningstjänsten arbetar med säker urtagning av skadad person i bilen.

