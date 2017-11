Mora: En fastklämd vid singelolycka

En singelolycka inträffade sent på tisdagskvällen på riksväg 70 nära Garsås mellan Mora och Rättvik. En personbil ska ha kört av vägen och vid olyckan ska föraren ha klämts fast. Denne fördes i ambulans till sjukhus med oklara skador.

