Köping: Lastbil började brinna på E18

En lastbil med överhettade bromsar, började att brinna på E18, vid Morgendal i natt uppger polisen. Brandkåren kallades till platsen och kunde släcka elden ganska fort. Lastbilens last blir dock nödvändig att lasta om, varför trafiken måste ledas om i västlig riktning, över Sörstafors. Ingen person skadades.

