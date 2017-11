Västerås: Lastbil körde av vägen

En långtradare körde i natt av vägen och vek sig, vid avfarten från E18, vid Västjädra trafikplats 127. Långtradaren blockerade avfarten mot riksväg 56 i riktning från Västerås. Det var mycket halt på platsen. Ingen person skadades men det blev totalstopp i trafiken som fick ledas om.

Both comments and pings are currently closed.