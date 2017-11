Åsele: Misstänkt brand i lägenhet

Räddningstjänsten fick vid 05.20-tiden på onsdagsmorgonen in larm om att det ska ha börjat brinna i en lägenhet på Fiskaregatan i Åsele. Man har i skrivande stund precis kommit på plats och någon ytterligare information om händelsen finns inte i nuläget.

