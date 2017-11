Jönköping: Singelolycka med lastbil

En singelolycka inträffade vid sjutiden på E4 nära trafikplats Österängen i Jönköping. Enligt de första uppgifterna ska en mindre lastbil kört av vägen och ned i diket. Det finns inga uppgifter om någon person kom till skada.

