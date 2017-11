Köping: Trafikolycka på E18

En trafikolycka mellan flera fordon har inträffat på E18 nära trafikplats Morgendal. Enligt uppgifter ska en lastbil vara inblandad i olyckan. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

Both comments and pings are currently closed.