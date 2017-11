Skövde: Trafikolycka på Vadsbovägen

På Vadsbovägen i Skövde har två bilar kolliderat. Enligt initiala uppgifter har de två bilarna kolliderat front mot front. Olyckan inträffat i höjd med Arenan. Det är stopp i trafiken vid olycksplatsen. En skadad person körs i ambulans till sjukhuset i Skövde med okända skador uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.