Botyrka: Misstänkt mord i Tullinge

Polis larmades på morgonen till en adress i Tullinge där en avliden person anträffas. Omständigheter på plats gör att förundersökning gällande mord inleds. Från platsen har även en person förts till sjukhus och som senare avled uppger polisen. Polis arbetar nu på platsen för att höra vittnen, spärra av brottsplatsen och tekniker kommer att göra en brottsplats undersökning.

