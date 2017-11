Avesta: Singelolycka utanför Morshyttan

En singelolycka inträffade på förmiddagen på riksväg 68 nära Morshyttan utanför Avesta. Det är inte känt om någon person fick föras till sjukhus. Fordonet ska ha kört av vägen och hamnat på taket i ett dike på sidan av vägen.

