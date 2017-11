Norrköping: Psykiatriska veckan 20 år



Den Psykiatriska veckan pågår nu för 20:e året i den Östra regionen av Östergötland. En samverkan mellan kommunerna Finspång, Söderköping, Valdemarsvik och Norrköping och Psykiatriska kliniken i samband med psykiatrireformen under 90-talet blev startskottet för en årligen återkommande ”psykiatrisk vecka”. Arrangemanget har sin huvudpunkt i Norrköping men den uppmärksammas också i övriga kommunerna. Det är många programpunkter under veckan då också organisationer och företag håller öppna hus och utställningar – inte minst i anslutning till föredragen och seminarierna.

Redan i måndags var Mellanrummet på Stadsbiblioteket i Norrköping fylld av publik när författaren Lina Liman föreläste. Hon har bland att gett ut en bok om hur det är att leva med autism i 30 år utan att veta om det. Under tisdagen var den kände professorn i historia Dick Harrison föreläsare i Louis De Geer med ett föredrag om ”Galna kungligheter, byfånar och obotligt sinnesslöa: Strövtåg i synen på psykisk ohälsa genom tiderna”. Senare under dagen var Alexandra Hjelm moderator för ett samtal om att vara anhörig till någon som mår dåligt. Onsdagen kommer att avslutas med föredraget ”Mr. Tourette, för ovanlighetens skull. Det är Pelle Sandstrak med en bakgrund som bland annat hemlös som berättar om de människor som såg honom som en tillgång och inte en belastning. Pelle har bland annat varit med i SVT:s program Skavlan. Föredraget äger rum i Louis De Geer, Hemerycksalen. Veckan avslutas under torsdagen i Flygeln med ett antal föredrag under eftermiddagen. Text & foto: Sven Åke Molund

