Rådjur räddades ur Viskan



Räddningstjänsten larmades på förmiddagen till Rydal där ett rådjur ramlat ner i slussen i Viskan. Räddningsenheter från Fritsla samt Skene var på plats med utrustning.



Efter flera försök så fick brandmännen upp rådjuret ur vattnet.



Här ligger det just nu med en varm yllefilt och pustar ut innan den reser sig upp.

Text & Foto: Joakim Eriksson / Agena Foto

