Staffanstorp: Lastbilsbrand spred sig till byggnad

Polis och Räddningstjänst kallades på förmiddagen till en lastbilsbrand på Järnvägsgatan nära Malmövägen. Branden ska ha spridit sig till en byggnad i närheten och en butik samt ett gym fick utrymmas. Branden är mer eller mindre släckt men rökutvecklingen fortsätter. Polisen uppger vid 13-tiden att det har brunnit i en lastbil och i en byggnad. Räddningstjänsten har anträffat någon typ av kärl, som misstänks innehålla brandfarlig och/eller giftig vätska. De initiala avspärrningarna har därför utökats men Polisen kommer att underlätta för boende och andra med att till exempel hämta sina bilar.

