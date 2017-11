Solna: Man anträffad medvetslös i arrest- avled på sjukhus

Tisdag den 14 november på eftermiddagen hittades en person medvetslös i en arrest i Solna. Livsuppehållande åtgärder vidtogs och personen fördes till sjukhus där han sedan avled. Den avlidna är en man i 25-årsåldern. En anmälan om det inträffade är gjord och handläggs av avdelningen för Särskilda utredningar uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.