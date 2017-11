Huddinge: Stort polispådrag i Flemmingsberg

Ett stort polispådrag pågår i Flemingsberg i Huddinge. Ambulanser samt räddningstjänst tillsammans med flera polispatruller befinner sig vid en hyresfastighet. Även polisens insatsstyrka är på plats. Vad som har inträffat är i nuläget oklart.

Both comments and pings are currently closed.