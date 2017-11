Finspång: Brand i villa

Ambulans och räddningstjänst har larmats till Fredhemsvägen i Viggestorp, Finspång där det ska brinna i källaren till en villa. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en soffa börjat brinna med kraftig rökutveckling som följd. Samtliga som befann sig i villan ska ha kunnat ta sig ut oskadda.

