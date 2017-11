Västerås: Singelolycka vid Vallby

En singelolycka inträffade i natt i rondellen Vallbyleden och Drottninggatan i Västerås. En personbil ska enligt uppgifter kört in i en stolpe. Föraren som färdats ensam i fordonet ska ha klarat sig utan skador.

Both comments and pings are currently closed.