Linköping: Rökutveckling på asylboende

Räddningstjänsten larmades i natt till ett asylboende i Hagaberg, Linköping där det gått ett automatlarm och man hade även rökutveckling. Byggnaden ska ha utrymts och ingen person ska ha kommit till skada. Enligt räddningstjänsten ska det varit någon form av brandtillbud på andra våningen på boendet.

