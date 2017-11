Ljusdal: Singelolycka på riksväg 84

En singelolycka inträffade straxt efter halv sju på riksväg 84 väster om Ljusdal. En personbil ska ha kört av vägen och blivit liggande på sidan av vägen. Om någon person har skadats vid händelsen är i skrivande stund oklart.

