Luleå: Singelolycka på E4

Ambulans och räddningstjänst larmades vid sjutiden till E4 straxt norr om Persön där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Olyckan ska ha inträffat i södergående körfält och orsakade vissa trafikstörningar uppger Trafikverket. Om någon person behövde föras till sjukhus har inte framkommit.

Both comments and pings are currently closed.