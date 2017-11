Norrköping: Brandtillbud på Ljuragatan

Räddningstjänsten har larmats till en bostad på Ljuragatan i Norrköping där man haft ett brandtillbud i ett kök. Branden ska enligt ännu obekräftade uppgifter vara släckt men det är mycket rök i bostaden. Det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada.

