Svenljunga: Traktor med släp välte

En traktor med släp körde på eftermiddagen av vägen och välte på länsväg 156 utanför Svenljunga. Enligt uppgifter ska traktorn ha fått möte av en bil som kom på fel körbana och då tvingades ner av vägen för att undvika en kollision. Ingen person uppges ha kommit till skada vid händelsen.

