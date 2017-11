Oskarshamn: Trafikolycka på Sandåsvägen

En trafikolycka inträffade på eftermiddagen på Sandåsavägen i Oskarshamn. Enligt uppgifter ska olyckan ha inträffat vid infarten till Scania. Om någon person behövde föras till sjukhus har i nuläget inte framkommit.

