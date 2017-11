Surahammar: Singelolycka på riksväg 66

En singelolycka inträffade vid 15.30-tiden på riksväg 66 söder om Surahammar. Olyckan ska ha inträffat i södergående riktning. Om någon behövde föras till sjukhus är i skrivande stund inte känt.

Both comments and pings are currently closed.