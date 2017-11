Uddevalla: Trafikolycka på riksväg 44

En trafikolycka inträffade vid 16-tiden på riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan. En lastbil och en personbil ska ha varit inblandade i olyckan och det finns i skrivande stund inga uppgifter om eventuella personskador.

Both comments and pings are currently closed.