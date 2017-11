Örebro: Man greps på tåg

Polispatrull grep ikväll en man på ett stillastående tåg på Södra station i Örebro. Mannen, som är i 20-årsåldern ska ha blivit våldsam och hotfull när tågpersonalen bad honom lämna tåget då han saknade biljett. Mannen är nu misstänkt för hot mot tjänsteman.

