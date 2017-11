Norrköping: Flera fordon i krock på E4

En lastbil och två personbilar har kolliderat på E4 i södergående riktning nära trafikplats Klinga söder om Norrköping. Utryckningsfordon är på väg till platsen och det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

