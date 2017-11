Robertsfors: Minst 10 skadades i bussolycka utanför Sikeå

Två bussar kolliderade sent på torsdagskvällen på E4 söder om Sikeå. Vid olyckan ska en av bussarna med 23 passagerare ha vält. En stor räddningsstyrka skickades till platsen. Enligt de uppgifter som gick att få fram under natten ska två personer ha skadats allvarligt och minst tio personer ska ha ådragit sig lindrigare skador. Ett 30-tal personer totalt uppges ha varit inblandade i olyckan. Vägen vid olycksplatsen stängdes av och kommer att vara avstängd under polisens utredningsarbete. Fortfarande vid sextiden på fredagsmorgonen var bussarna inte borttransporterade från platsen.

