Flyinge: Brand i verkstadsbyggnad

Räddningstjänsten larmades i natt till Flyinge Kungsgård där det börjat brinna i en verkstadsbyggnad. Enligt de första uppgifterna ska det även funnits gastoltuber i byggnaden. Vad som orsakat branden finns ännu inga uppgifter om.

