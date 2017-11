Säter: Singelolycka utanför Lerviken

En personbil körde vid 05.30-tiden av vägen och voltade nära Lerviken utanför Säter. Enligt de första uppgifterna ska föraren kunnat ta sig ur fordonet själv och det är i skrivande stund oklart om denne har ådragit sig några skador.

Both comments and pings are currently closed.