Robertsfors: Lastbil av vägen utanför Bygdeå

En lastbil körde vid 05.30-tiden på fredagsmorgonen av vägen på Sjulsmarksvägen nära Gullmark norr om Bygdeå. Enligt anmälaren ska fordonet stå i diket med lysen på och det är oklart om någon person har kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.