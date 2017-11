Aneby: Singelolycka på länsväg 132

En personbil körde på morgonen av vägen och ut på en åker på länsväg 132 nära Bälaryd väster om Aneby. Föraren uppges ha klagat på smärtor i bröstet av bilbältet men ska troligen inte ådragit sig några allvarligare skador.

