Junsele: Timmerbil vält utanför Rötjärnmon

En timmerbil uppges ha vält på länsväg 346 mellan Rötjärnmon och Röåfallet väster om Junsele. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats men under morgonen råder det mycket begränsad framkomlighet vid platsen.

