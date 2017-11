Norrköping: Trafikolycka på Söderleden

En trafikolycka inträffade vid 06.40 på Söderleden mellan trafikplats Vilbergen och trafikplats Skarphagen i riktning mot E4. Två personer ska varit inblandade i olyckan och båda ska själva ha kunnat ta sig ur.

