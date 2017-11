Norrköping: Trafikolycka på Finspångsvägen

En trafikolycka har inträffat på Finspångsvägen i korsningen till Knivbergavägen. Tre personbilar ska vara inblandade i olyckan och utryckningsfordon är på väg till platsen. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska det röra sig om en kökrock.

