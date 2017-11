Stockholm Man anträffad skottskada

Polisen larmades ikväll till Lidingövägen på Östermalm i Stockholm där det förekommit skottlossning. På plats anträffas en person som hjar skottskadats i benen. En förundersökning avseende försök till mord är inledd och polispatruller spanar i området och platsen har spärrats av.

