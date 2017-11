Ragunda: Singelolycka utanför Bispgården

En singelolycka har inträffat på riksväg 86 söder om Bispgården. Tre personer har färdats i fordonet och räddningsenheter har nyligen kommit på plats. Trafikverket uppger att det just nu råder begränsad framkomlighet.

