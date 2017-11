Hallsberg: Singelolycka nära Körtinge

En singelolycka inträffade vid 04.30-tiden nära Körtinge norr om Vretstorp. Enligt uppgifter ska en personbil kört av vägen och in i ett träd. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om personskador.

