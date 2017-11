Valdemarsvik: Singelolycka utanför Gusum

En singelolycka inträffade straxt före halv sex på E22 i södergående fil straxt söder om avfarten till Gusum. Fyra personer ska ha färdats i fordonet då olyckan inträffade. Enligt uppgifter ska det ha varit väldigt halt på platsen. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om hur det gick för de inblandade.

