Malmö: Skottlossning i Värnhem

Någon form av skottlossning har skett i en bil i närheten av Värnhem i Malmö straxt efter halv fem på söndagsmorgonen. Aktuell bil anträffas av polisen på Östergatan vid Caroly. En man är gripen i anslutning till bilen. Hur skjutningen gått till är oklart. Ingen person är skadad. Bilen kommer genomgå en teknisk undersökning och berörda personer kommer förhöras uppger polisen på morgonen.

