Skellefteå: Singelolycka i Bureå

En singelolycka inträffade på morgonen i korsningen av Skärvägen och Industrivägen i Bureå söder om Skellefteå. Enligt uppgifter ska en personbil med två personer i ha voltat. Om någon person behövde föras till sjukhus har inte framkommit. Uppdatering: 08:20 Det visade sig att fem personer befunnit sig i bilen i samband med att den kolliderat. Olyckan tycks dock lindrigare än först befarat skriver polisen på sin sida. Bilen har glidit in i lyktstolpen, men inte voltat. Två personer har fått följa med ambulans för kontroll.

