Umeå: Singelolycka vid Söderslättsrondellen

En singelolycka inträffade vid 08.30-tiden i Söderslättsrondellen i Umeå. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och det är i nuläget oklart hur många som färdats i fordonet och om någon av dessa har skadats. Uppdatering 08.48: Bilen hade kört i diket precis innan rondellen i norrgående riktning. Det var inledningsvis stopp i trafiken men denna har nu åter släppts på. De två personerna som befann sig i bilen vid olyckan hade själva tagit sig ur fordonet då polis kom fram till platsen uppger Markus Isacson, kommunikatör på Polisen Regionsledningscentral.

Both comments and pings are currently closed.